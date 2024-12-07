Поклонники усомнились в заявлении MIA BOYKA о пластике

Мария Бойко, известная под сценическим псевдонимом MIA BOYKA, недавно рассказала журналистам, что она против пластической хирургии, так как считает, что это вредно для человека.

Сама она, по ее словам, никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам, кроме того, что сделала себе губы.

И вот недавно певица выложила в микроблог свою фотографию без макияжа, фильтров и фотошопа. Поклонники отметили, что звезда прекрасно выглядит, и такой образ ничем не хуже обработанного в фоторедакторах, рассказывает издание popcake.tv.

Но ранее Миа выкладывала свои фотографии , сделанные еще дот того, как она стала популярной певицей. Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что несколько лет назад она выглядела совершенно иначе. Они предположили, что артистка все-таки лукавит, и изменила не только форму гур, но и скул, носа и разреза глаз.

Ранее MIA BOYKA неоднократно подвергалась критике фолловеров. Например, за слишком простые тексты.