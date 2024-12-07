Поклонники усомнились в заявлении MIA BOYKA о пластике

Мария Бойко, известная под сценическим псевдонимом MIA BOYKA, недавно рассказала журналистам, что она против пластической хирургии, так как считает, что это вредно для человека.

Поклонники усомнились в заявлении MIA BOYKA о пластике
© РИА Новости

Сама она, по ее словам, никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам, кроме того, что сделала себе губы.

И вот недавно певица выложила в микроблог свою фотографию без макияжа, фильтров и фотошопа. Поклонники отметили, что звезда прекрасно выглядит, и такой образ ничем не хуже обработанного в фоторедакторах, рассказывает издание popcake.tv.

Но ранее Миа выкладывала свои фотографии , сделанные еще дот того, как она стала популярной певицей. Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что несколько лет назад она выглядела совершенно иначе. Они предположили, что артистка все-таки лукавит, и изменила не только форму гур, но и скул, носа и разреза глаз.

Ранее MIA BOYKA неоднократно подвергалась критике фолловеров. Например, за слишком простые тексты.