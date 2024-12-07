Супруга Боярского рассказала о жизни на пенсию

Михаил Боярский снялся более, чем в сотне фильмов. У него есть правительственные награды и звание народного артиста РСФСР. Сейчас актер продолжает вести активную творческую жизнь.

Супруга Боярского, Лариса Луппиан, рассказала, что государственная пенсия у него составляет 23 тысячи рублей. Плюсом к этому- надбавка на звание народного артиста. Об этом пишет absatz.media.

«Также около 30 тысяч — надбавка по решению губернатора. Но она дается за звания. Мы не живем на пенсию, так как еще работаем. Мы не страдаем только потому, что Михаил Сергеевич великий артист, он зарабатывает, поет. И у меня зарплата, поэтому мы на пенсию никогда не жили. Даже не представляю, как на нее можно прожить», — сказала Луппиан.

Артистка очень сочувствует тем пенсионерам, которые вынуждены жить только на государственные выплаты, если нет работы или помощи от близких.

«Вот это кошмар, это очень мало. Они все время перезанимают, они во всем себе отказывают», — сказала супруга Боярского.

Ранее в Сети появилось интервью Михаила Боярского, во время которого он осудил актерскую карьеру дочки. По мнению Михаила, женщина не способна «на глобальные поступки и серьезные проявления как мужчина». Елизавета отметила, что ее не задели слова родителя. Более того, она убеждена, что высказывание было вырвано из контекста.

Елизавета отметила, что отец ходит на все ее спектакли. Боярский может указать на ошибки, дать профессиональный совет, но при этом, по мнению актрисы, он с уважением относится к ней.