Распутина сообщила, когда Россия преодолеет трудности
Маша Распутина уверена: Россия обязательно победит, но для этого должно произойти «объединение народа».
«Все закончится победой русского духа. Когда русский народ объединится в духе своем, когда общество здравомыслящих людей консолидируется, тогда и победа придет незамедлительно. Нас бьют, потому что мы были разъединены», - считает исполнительница хита «Живи, страна». Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Распутина привела в пример историческую аналогию.
«Возьмите 1612-й год. Смута. Польское войско заняло Кремль. Кто объединил русский народ? Минин и Пожарский. Минин пошел в народ с призывом: «У кого что есть несите, чтобы собрать войско». А князь Пожарский выделил определенную сумму. Когда объединение народа с элитой произошло, тогда и пришла победа».
Певица убеждена, что президент сможет исправить ситуацию, сложившуюся после распада СССР., когда роль троянского коня сыграла перестройка.
«Все получится. Но для этого должно произойти объединение народа. Сначала – внутри страны. У нас и буряты, и чуваши, и якуты живут – все должны стать единым целым. Тогда никакая пятая колонна и никакой другой враг не смогут нас разрушить», - убеждена звезда.
Ранее Маша Распутина заявляла, что считает Россию самой лучшей страной в мире.