Распутина сообщила, когда Россия преодолеет трудности

Маша Распутина уверена: Россия обязательно победит, но для этого должно произойти «объединение народа».

«Все закончится победой русского духа. Когда русский народ объединится в духе своем, когда общество здравомыслящих людей консолидируется, тогда и победа придет незамедлительно. Нас бьют, потому что мы были разъединены», - считает исполнительница хита «Живи, страна». Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Распутина привела в пример историческую аналогию.

«Возьмите 1612-й год. Смута. Польское войско заняло Кремль. Кто объединил русский народ? Минин и Пожарский. Минин пошел в народ с призывом: «У кого что есть несите, чтобы собрать войско». А князь Пожарский выделил определенную сумму. Когда объединение народа с элитой произошло, тогда и пришла победа».

Певица убеждена, что президент сможет исправить ситуацию, сложившуюся после распада СССР., когда роль троянского коня сыграла перестройка.

«Все получится. Но для этого должно произойти объединение народа. Сначала – внутри страны. У нас и буряты, и чуваши, и якуты живут – все должны стать единым целым. Тогда никакая пятая колонна и никакой другой враг не смогут нас разрушить», - убеждена звезда.

Ранее Маша Распутина заявляла, что считает Россию самой лучшей страной в мире.