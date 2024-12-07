Левкин незадолго до смерти рассказал о главном запрете участникам группы «На-На»

Владимир Левкин умер в 57 лет. Музыкант боролся с онкологическим заболеванием, и оно отступило, но роковую роль сыграла перенесенная пневмония, которая дала тяжелые осложнения. Незадолго до смерти экс-солист группы «На-На» дал интервью, в котором, в частности, рассказал о работе в легендарной группе, пишет издание 7days.

Как известно, продюсер группы Бари Алибасов отличался строгостью и тяжелым характером. Он старался поддерживать в коллективе железную дисциплину, а один из основных запретов было общение с противоположным полом. Конечно, такой режим артисты не выдерживали.

«Мы нарушали, в том числе, и табу на общение с любыми девушками в коллективе — например, из балетной группы. То есть разговаривать или обсуждать номер, конечно, было можно, но не дай бог устраивать какие-то интрижки или, что самое страшное, крутить романы. Но они, конечно же, случались», — признался Владимир.

Артист длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало. 19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с Левкиным.