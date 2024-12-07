Татьяна Лазарева* высказалась о возвращении в России

Телеведущая уже несколько лет живет в Испании.

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Татьяна Лазарева*, известная телеведущая, которая в настоящее время проживает в Испании, высказала желание вернуться на родину. Напомним, что Лазарева была признана иностранным агентом в России и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В разговоре со своей коллегой Фаридой Курбангалиевой*, также признанной иностранным агентом, она поделилась своими намерениями:

«Я не исключаю, что вернусь в Россию. Конечно, я хочу этого и мечтаю».

Также Лазарева открыто признала, что сталкивается с определенными трудностями в жизни за границей и процессом ассимиляции. Поэтому она ждет того момента, когда сможет снова приехать в России. Впрочем, учитывая статус иноагента, она понимает, что это ее желание может не осуществиться.

В частности, телевизионная личность отметила, что против нее в России возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. Это действительно так. 26 ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по данному делу в отношении Лазаревой*. Она была обвинена в публичных призывах к террористической деятельности, а также в оправдании терроризма и его пропаганде. Суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, и сейчас она находится в международном розыске. Также стало известно, что дело против Лазаревой будет рассматриваться заочно

* Признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга