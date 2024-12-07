Основатель Pink Floyd Уотерс: Все решения США по Украине были катастрофическими
Британский музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости раскритиковал решения властей США по Украине.
"Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, так было еще с того момента, когда Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и до этого, когда решили расширить НАТО.
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Команда "неоконов" (неоконсерваторов - прим ред.) в администрации США принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, подчеркнул музыкант.
При этом их политика в отношении Украины лишь усилила конфликт и страдания, убежден Уотерс.
Напомним, ранее Уотерс заявил, что властям США плевать на жизни украинцев. Все, что делает "американская империя" в других странах - стремится лишь к обогащению "американских плутократов", подчеркнул музыкант.