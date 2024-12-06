Гуф прокомментировал смягчение меры пресечения

Сегодня Гуфу смягчили меру пресечения за пьяный дебош в бане и драку с сотрудником полиции. Сообщалось, что легенде российского рэпа заменили запрет определенных действий на подписку о невыезде. Кроме того, с Алексея сняли электронный браслет, и теперь он может спокойно передвигаться. И все это правда, рассказал музыкант Super, но подвижки в деле его не обрадовали.

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Следствие, по его словам, еще идет, и когда закончится, непонятно.

«Рано радоваться, — заявил Гуф и между делом прокомментировал свое самочувствие. — Мне просто сняли браслет. Физически легче, да. Морально — нет».

К счастью, музыкант сумел найти плюсы в сложившейся ситуации: впервые за несколько лет он встретит Новый год в Москве.

Напомним, что после инцидента Гуф отправился на лечение. Информация о его состоянии поступала разная: писали, Алексей якобы пытался перегрызть электронный браслет. «Это все ложь», — прокомментировал слухи Гуф. Другие выдуманные факты о пребывании музыканта в рехабе опровергали и его сестра Ольга, и бывшая жена Айза-Лилуна Ай.