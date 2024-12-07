Подписчики известной российской певицы и актриса Кристины Орбакайте высмеяли её после того, как в своих социальных сетях она разместила видео, на котором вместе с дочерью Клавдией стоит в центре праздничного Нью-Йорка.

В частности, пользователи удивились выбору локации для съёмки, передаёт Pravda.ru.

«А настроение-то рождественское!», – подписала свой ролик Кристина.

Многие подписчики выразили недоумение тем, что Орбакайте запечатлела себя с дочерью стоящими у пешеходной зебры на фоне облупленного здания, украшенного национальными флагами США.

«Вот и живи там, Кристина», «На Красной площади красивее», «Куда смотреть? Где красиво?», – отреагировали с иронией удивлённые пользователи.

Напомним, Орбакайте приехала в США, чтобы встретиться со своей 12-летней дочерью, которая родилась в Майами, где работает её отец. Девочка фактически живёт на две страны – Россию и США.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее стало известно, что Орбакайте отказалась приехать в Россию на новогодние праздники. Её звёздная мама – народная артистка СССР Алла Пугачёва – публично поддержала дочь.