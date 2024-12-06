Джиган объяснил, зачем всегда носит с собой нож

Будучи гостем шоу «Натальная карта» артист удивил ведущую тем, что пришел в студию со складным ножом. И вот на одном из светских мероприятий столицы наконец выяснилось, что рэпер всюду носит его с собой, а не только лишь на встречи с астрологами.

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И не просто носит, а регулярно пользуется в хозяйственных целях.

«Да, правда, ношу нож. Вот сегодня он мне пригодился, чтобы сделать дырочки в стаканчике, чтобы процедить чай. Заваривал чай. И вот заварка чтобы осталась в другом стаканчике. Для инженерии!» — объяснил музыкант в беседе с «КП».

Заметим, что такой «гаджет» очень даже вписывается в брутальный образ многодетного отца.

К воспитанию детей Джиган подходит не менее сурово: на днях стало известно, что сперва беседы с наследниками в случае непослушания проводит мама, а уж если урок не усвоен, она призывает на помощь супруга. «Тогда я сажусь и спокойно разговариваю с обидчиком. Отец — авторитет», — объяснил тогда Джиган.