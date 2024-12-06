Татьяна Лазарева* захотела вернуться в Россию

Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что мечтает о возвращении в Россию. Об этом сообщает aif.ru.

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Живущая за границей Татьяна Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию. Она добавила, что сталкивается с трудностями, связанными с интеграцией в нормальную жизнь за пределами родины.

«Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю. Я не выбирала эту эмиграцию», — заявила она.

Актриса и телеведущая также допустила, что может и не вернуться на родину, так как ей грозит уголовное преследование.

«Как только ты приедешь, тебя сразу посадят в тюрьму», — рассказала Лазарева*.

Ранее мы писали о том, что Татьяне Лазаревой* грозит до 7 лет колонии за пропаганду терроризма.

*признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.