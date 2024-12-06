Шарлот выступил с извинениями

Певец Эдуард Шарлот (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заседании Самарского областного суда, где идет рассмотрение его уголовных дел, извинился и заявил, что хайп был главной целью размещения им видеороликов в соцсети.

Подсудимый дал показания и ответил на вопросы прокурора, передает корреспондент ТАСС.

"Главной целью всех видеороликов являлся хайп, то есть привлечение внимания немножко негативным делом", - сказал Шарлот, отвечая на вопросы прокурора.

Он утверждает, что не хотел осквернить Георгиевскую ленту и затронуть темы Победы в Великой Отечественной войне и памяти защитников Отечества.

"Мне очень стыдно, когда у меня спрашивают, по какой статье меня судят, называть "реабилитацию нацизма" и остальное", - заключил он.

Подсудимый признал, что участвовал в видеороликах, которые легли в основу уголовных дел, по которым его обвиняют, и извинился за эти поступки.

При этом Шарлот не признал вины в размещении в соцсети сторис, из-за которого его обвиняют в возбуждении ненависти.

"Вину по 282 статье я не признаю, к этому я не причастен. Сторисы не публиковал. <…> Вместе с тем я хочу принести свои искренние извинения за то, что допустил, чтобы посторонние лица воспользовались моим телефоном. В связи с этим на моей странице были опубликованы эти глупые сторис", - сказал он.

Ранее девушка подсудимого в качестве свидетеля говорила в суде о том, что в ноябре 2023 года на квартирном концерте в Армении все участники вечера якобы сложили телефоны в коробку, но некоторые брали их во время антрактов. На утро, по ее словам, певец был сильно возмущен, когда обнаружил, что кто-то что-то выложил на его странице в соцсети.