P. Diddy пожаловался на неприемлемые условия пребывания в тюрьме

P. Diddy, готовящийся встретить суровое Рождество в тюрьме, пожаловался судье на неприемлемые условия пребывания под стражей, а именно на запрет пользоваться ноутбуком и интернетом. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет RadarOnline.

© Super.ru

По данным издания, через своих адвокатов Дидди написал письмо отчаяния, в котором пожаловался на невозможность использовать гаджеты для выхода в Сеть, — к слову, другим заключенным это дозволено. Почему Шон Комбс (настоящее имя рэпера) стал исключением, не уточняется, однако есть вероятность, что это связано с недавно обнаруженными в ходе обысков заметками Дидди, в которых он прописывал план выхода на свободу. В частности, в его дневниковых записях упоминались попытки найти компромат на некоторых предполагаемых жертв.

Уточняется, что Комбсу предоставили выбор: ноутбук или встречи с адвокатами. Разумеется, он не может отказаться от второго, но в то же время ему необходима возможность быть ознакомленным с материалами по делу и вести собственные записи — после того, как правоохранительные органы изъяли его рукописные заметки. По словам представителей Дидди, условиям, в которых он содержится, нет никаких оправданий.