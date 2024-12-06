Газманов пожаловался на травлю со стороны Собчак

Певец Олег Газманов обвинил канал журналистки Ксении Собчак во лжи и посвятил ему стихотворение. Звезда в интервью ИА Регнум поделился строками и сообщил о ситуации со СМИ.

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Исполнитель хита «Мои ясные дни» обратил внимание на Telegram-канал «Кровавая барыня», связанный с Ксенией Собчак. Он пожаловался на публикацию, которая появилась после речи артиста на круглом столе в Госдуме.

«Выпустили публикацию с заголовком: «Газманов жалуется, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни». Я такого никогда не говорил и ни на кого не жаловался. Наоборот, я говорил, что молодёжь хочет слушать, но слушать негде», – объяснил Олег.

Звезда возмутился тем, что подобные заголовки дезинформируют общество. Мужчина объявил о намерении послать письмо и потребовать дать реальную информацию. Кроме того, Газманов привел строки из своего стихотворения.

«В век победы пиара над разумом Кто над пропастью будет стоять во ржи? Приближаются дети, такие разные, Не дайте пропасть им в пропасти лжи»

Знаменитость также пожаловался на травлю, которая, по его мнению, началась после его поддержки страны и СВО.

«Она (травля. — Прим. ред.) продолжается до сих пор. Все эти ЦИПСО объединяются с каналами Собчак и несут про меня наглую ложь. Травля и угрозы в адрес моей семьи — с этим я живу давно», — поделился певец и отметил, что та самая публикация тоже является частью травли.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школы.