Волочкова оценила идею о возвращении в Большой театр

Артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что никогда и ни при каких обстоятельствах не вернется в Государственный академический Большой театр, где была прима-балериной. В интервью NEWS.ru она заявила, что даже «готова приплатить денег», чтобы этого избежать. Звезда объяснила, что создала собственный проект, с которым гастролирует по всему миру.

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Я готова приплатить денег, чтобы туда (в Большой театр. — NEWS.ru) не возвращаться. Самое лучшее время я застала в Большом театре. Это мы всегда обсуждаем с Колей Цискаридзе, что реально самое достойное, самое классное [время], когда деньги еще не вмешивались в репертуарную политику Большого театра, — сказала она.

Волочкова напомнила, что в годы ее службы в Театре его художественным руководителем был Юрий Григорович. По ее словам, он не допускал «толстосумов» в деятельность учреждения.

Артистка добавила, что у нее нет нужды выступать в Большом театре, поскольку она «уже сама Большой театр». Он пояснила, что построила на третьем этаже своего особняка сцену в стиле Людовика XIV, где поставила миниатюру своего спектакля «Балерина в Зазеркалье».

Я не хочу туда возвращаться, зачем? Я там танцевала практически все классические балеты. Но у меня есть свой авторский проект, который я показывала на сцене Кремлевского дворца съездов, концертного зала «Россия», «Крокус Сити» сгоревшего, Дома музыки — да во всех странах мира, вы поймите. Зачем мне это надо? — задалась вопросом она.

Волочкова подчеркнула, что сейчас выступает со своим новым авторским шоу «Одержимость», где танцует саму себя, «а не белых и черных лебедей». По ее словам, это проект, в котором она рассказывает историю маленькой девочки, которая мечтает стать балериной.

Я уже натанцевалась и надевала эти белые и черные пачки с ощущением, что я надеваю платье, которое до меня и после меня наденут тысячи балерин. Понимаете, у меня свое, про историю моей жизни, — добавила артистка.

Волочкова также заявила, что лучше улетит на Мальдивы, чем посетит «Щелкунчика» в Государственном академическом Большом театре. По ее словам, билеты на острова стоят даже дешевле балета. Волочкова отказывается платить около 200 тысяч рублей в казну ГАБТ.