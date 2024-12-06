Представитель Макаревича* обратился к общественникам с предложением по имуществу певца

Представитель Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) предложил Резяпову отобрать имущество певца у Бородина. Об этом сообщает aif.ru.

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Андрей Чернин, который работает пресс-секретарем Андрея Макаревича* дал совет общественникам, которые пытаются отобрать имущество у музыканта. Так, в конце ноября о более, чем 70 объектах недвижимости в России певца сообщал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Спустя неделю с похожим заявлением выступил другой общественник — председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Оба активиста требовали ограничить пользование имуществом музыканта. Поэтому Чернин пошутил и предложил общественникам поделить между собой все, что принадлежит Макаревичу*.

«Если господин Резяпов найдёт у Андрея Вадимовича* какую-то собственность, то пусть заберёт её у господина Бородина», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что после смерти актера Романа Мадянова в суде открыли дело по его наследству.

*Признан иноагентом на территории РФ.