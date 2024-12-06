Сати Казанова прервала декрет ради одного концерта

Певица Сати Казанова дала первый концерт после рождения дочери. Месяц назад артистка стала мамой и поставила карьеру на паузу, однако одно исключение она все же сделала.

© Passion.ru

Сати вышла на связь с поклонниками в личном блоге. Она рассказала, что согласилась на первое выступление после появления на свет ребенка. Однако это не означает, что она совсем вернулась на работу.

Расстаться с дочерью Казанова не смогла даже на несколько часов, поэтому привезла ее с собой на площадку. Пока мама пела, малышка сидела вместе с отцом.

«Первый выход на сцену. Декрет еще не кончился. Очень символично, что исполнила колыбельную на родном кабардинском языке. А в гримерной ждал муж с нашей малышкой», - поделилась певица.

К слову, Сати до сих пор не раскрывает имя дочери и не показывает ее лицо. Она делилась, что связано это вовсе не с суевериями или хайпом. Просто пока ей хочется оградить ребенка от общественного внимания.

Ранее Сати Казанова рассказала, что уже вернулась к спортивным тренировкам после родов.