Звезда «Кухни» покинула Россию

Известная актриса Мария Горбань, исполнившая роль жены Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня», покинула РФ. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

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«Найди меня. Ну вы знаете, где меня искать. Я на зимовку», — поделилась артистка.

Знаменитость с семьей периодически живет на Шри-Ланке. У них есть собственный дом. Мария рассказала фанатам, что привыкла «зимовать» в теплых странах, вследствие чего их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее муж больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время сумел купить недвижимость.

Муж актрисы Марии Горбань снялся в ее красном обтягивающем мини-платье

В этот раз Горбань улетела из родной страны вместе с двумя собаками. Актриса уточнила, что животные такие же члены семьи, и они не хотят с ними разлучаться.

Ранее супруг актрисы Марии Горбань снялся в ее красном обтягивающем мини-платье.

Также Мария Горбань снялась в мокром купальнике во время отдыха на Мальдивах.