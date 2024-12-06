Митя Фомин раскрыл подробности смерти отца

Певец Митя Фомин рассказал о смерти отца. Он скончался еще 10 лет назад, но артисту до сих пор тяжело, так как они даже не смогли попрощаться.

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По словам Мити, о кончине родителя он узнал во время Олимпиады-2014. Он должен был выступать на концерте и уже был в пути, когда ему сообщили, что папы больше нет. Причем новости ему передала родственница. Мама и сестра не хотели расстраивать Фомина перед выступлением.

Отменять концерт вокалист все же не стал и посвятил его погибшему отцу. А уже после этого он полетел в родной Новосибирск на похороны.

«Я знал, что вроде как его увезли в реанимацию, он сам приехал с дачи. Мы с ним не попрощались на самом деле. Я увидел его только в гробу. И это был жуткий совершенно случай», - признался Митя в шоу «Слово Пруста».

Отметим, что отец Фомина скончался в результате несчастного случая. Он угорел, когда зажег камин на даче.

Ранее Митя Фомин признался, что хочет стать отцом.