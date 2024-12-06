Фразу “Умерла, так умерла” сына Светличной на прощании с матерью объяснили

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей, вероятно, даже подумать не мог, что после прощальной церемонии с артисткой практически все издания страны начнут цитировать его слова с того дня. Многие публичные личности даже не стали скрывать, что их напугало такое отношение к собственной маме. Безразличие, холодность, отрешенность и даже жестокость. Все это они увидели в тот день со стороны Алексея.

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“Как может сын сказать про маму „умерла, так умерла“?!” — поражалась Лера Кудрявцева, примкнувшая к большому числу тех, кто открыто выражает недоумение.

Всё это время поклонников интересовало, найдётся ли хотя бы один защитник сына советской звезды? Ведь практически при любых конфликтах мир звёзд делится на два лагеря и у каждой из сторон имеется своя поддержка.

Похороны Светланы Светличной: репортаж Super c места прощания с роковой красавицей советского кино

У Алексея её оказалось немного. Но она нашлась в лице диктора Анны Шатиловой.

“Не надо осуждать сына, ни в коем случае! Человек непубличный, в этом состоянии эта фраза для него была спасительной, чтобы не разрыдаться!” — выразилась женщина, уверенная в том, что обидеть мать мужчина ни в коем случае не хотел.

Просто желал отделаться от прессы, которая ему, как человеку далекому от мира вспышек камер, могла казаться назойливой и бессмысленной в такой трудный день. Увы, но не все согласны с такой точкой зрения, так как актриса еще при жизни жаловалась на отсутствие внимания и любви со стороны своих детей. Даже в интервью она всегда признавалась, что потеряла всяческую связь с сыновьями. Младший покинул этот мир не своей смертью, что также было губительной мыслью для матери, а старший больше придерживался политики игнорирования. Но женщина до последнего верила, что после того как она уйдет в мир иной, ее ребенок вспомнит об ошибках в жизни. Возможно, он даже пожалеет о том, что не хотел узнать, как живет его мать, о чем она думала и какими иллюзиями тешила себя.