Шнуров высказался о возможности появления фильма о группе «Ленинград»

Рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» заявил, что против съемок художественного фильма про коллектив.

По словам певца, ему неоднократно предлагали снять кино о группе.

Сергей Шнуров отказался вновь стать наставником шоу «Голос»

«Заходят с разных сторон от разных продюсеров и пытаются сделать такой художественный фильм», — сказал он.

Артист также выразил надежду, что при его жизни этого не произойдет.

«Более того, я написал в завещании, что потом мою 3D-модель нельзя использовать», — добавил он.

До этого поклонники Шнурова раскритиковали новый мини-альбом «Бумеры и зумеры», который «Ленинград» создал вместе с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Зотеева). Некоторые посчитали, что рокер в «соло вытянул весь альбом» и подвергли критике вокальные данные певицы. При этом нашлись и те поклонники, которым понравился альбом, либо несколько композиций из него.

Ранее Шнуров отказался быть наставником в новом сезоне шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).