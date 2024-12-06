Незадолго до смерти Владимир Лёвкин успел дать небольшое интервью изданию «7 дней». В процессе разговора он рассказал о будущих планах, возможности родить сына и отношениях с главной Примадонной страны – Пугачёвой. 58-летний артист раскрыл тайну, действительно ли Аллы Борисовна решала, кого пускать на эстраду, кого – нет.

Ещё во время работы в группе «На-На» музыкант очень часто пересекался с Примадонной как на светских мероприятиях, так и за кулисами концертов. Вокалист признался, что, несмотря на вспыльчивый характер, Пугачёва легко шла на контакт с другими артистами и, в целом, не производила впечатление «вредной тётки».

«Я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород. Первый раз я с ней встретился на смотрах «Рождественских встреч». Я пел песню про Бабушку Ягу, и она на весь «Олимпийский» закричала в микрофон: «Жень, это про меня, что ли, песня? Алибас, ты где? Объясни-ка!», — делился в предсмертном интервью Лёвкин.

Владимир Александрович добавил, что, как и у любой заслуженной артистки, у Аллы Борисовны были свои «любимчики». И она действительно имела небольшое влияние в мире артистов, но в целом, никогда просто так не вставляла «палки в колёса» начинающим певцам и певицам. По его мнению, такая практика работает в шоу-бизнесе, да и в любой другой сфере. Если ты общаешься с определённым кругом лиц и зарекомендовал себя там, эти самые «лица» смогут тебе в дальнейшем помочь построить карьеру.

Перед смертью Владимир Левкин из "На-На" рассказал, что мечтает о ребенке

Поговорил музыкант и о конфликте с продюсером группы «На-На» – Алибасовым. Он подтвердил, что после ухода из коллектива, долго не мог встать на ноги, как артист, из-за обиды своего работодателя. К слову, сам Бари Каримович даже не пришёл на прощание с артистом. Правда, записал видеообращение со словами соболезнования и скорби.

Также покойный певец поговорил о своих детях. Вокалист вместе с супругой Марусей воспитывал двух дочерей – Вику и Нику. В интервью он признался, что всегда мечтал о третьем ребёнке, желательно сыне. Однако его мечтам так и не суждено было сбыться. Артист умер на 58 году жизни от последствий рака крови. Известно, что певца госпитализировали с подозрением на пневмонию. Через несколько дней он скончался в больнице.