В России придумали, как поступить с 70 объектами недвижимости Макаревича*

Недвижимость основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича нужно отдать на нужды СВО. С таким призывом в беседе с NEWS.ru выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Он напомнил, что Макаревич признан в РФ иноагентом. На этом фоне Резяпов считает, что его имущество стоит передать на нужды государства и СВО.

«Если у него есть квартиры, дома, коттеджи, то их тоже необходимо конфисковать в пользу государства и передать на нужды СВО либо семьям бойцов СВО», — добавил он.

По словам Резяпова, «Ветераны России» уже обратились с соответствующим обращением в Генпрокуратуру и Росреестр, а также готовят обращение о необходимости проверить, если ли у певца недвижимость в РФ.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин сообщал, что у Макаревича есть 70 объектов недвижимости в РФ. Певец, комментируя это, заявил, что подарит любой свой объект недвижимости Бородину, если он найдет хоть один. Певец назвал эту информацию «чудом».

*включен Минюстом в реестр иноагентом