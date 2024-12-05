Лобода заявила, что «у россиян убогий вкус»

Светлана Лобода поднялась на Олимп славы достаточно стремительно. На каждом из событий она была мила и обходительна, не позволяла себе лишнего в адрес коллег, но, как выяснилось, и у нее были тайные ссоры с ними. С порталом “POPCAKE” связался светский обозреватель Никита Данилов, вспомнивший историю, произошедшую в 2014 году. В один из дней ему довелось посетить модное столичное событие в честь премии “RU.TV”, где прекрасной Натали вручили премию за песню “О, Боже, какой мужчина!”.

Артистка была безумно рада, аудитория поддерживала ее за успех и только коллега, сидя за столиком, выказывала свое пренебрежение по отношению к конкурентке. Украинской певице не нравилось в обаятельной девушке абсолютно все: стиль ее музыки, тексты песен и конкретная композиция, которая была оценена страной по достоинству.

“Я ненавижу эту Натали, певичка деревенщина, поёт для быдла и сельчанок, её эта песенка про мужчину, ребят, просто дно, это не песня – это частушка. Да если бы я хотела, я могла бы одним звонком ее убрать из чартов. Смотришь на эту Натали и понимаешь какой у россиян убогий вкус”, — процитировал гневную звезду светский обозреватель Никита Данилов.

К слову, в то время Светлана еще не дошла до пика своего популярности. По замечанию нашего собеседника, она вполне могла таким способом проявлять зависть, ведь ее соперница очаровывала буквально всех. Источник также добавляет, что будущей звезде могла не понравиться одна ведь, которой обладают в индустрии шоу-бизнеса только единицы. Это “нескандальность” Натали. Она никогда не ввязывается в ссоры и не любит очернять репутацию других музыкантов, уважительно относясь к их труду.

Стоит заметить, что творческие пути женщин никогда не пересекались. В то время как россиянка начала свой путь при поддержке любимого и единственного супруга Александра Рудина, другая блондинка пользовалась связями и близкой дружбой с Крапивиной, однако, с некоторых пор две лучшие подруги не общаются. Еще в 2021 году звезда начала говорить о трудностях в общении с Нателлой, замечая, что решение любых вопросов у женщины проходит через конфликты, а не полюбовно.