Названа цель иска Петросяна к дочери из-за однушки в Москве

Юморист Евгений Петросян мог подать иск к 56-летней дочери Викторине Петросянц о выселении из квартиры из-за подготовки объекта к продаже. Как сообщает «КП», об этом заявил адвокат Андрей Мишонов.

По его словам, «очистка» недвижимости от обременений должна убедить покупателя, что никто не претендует на пользование квартирой. Юрист назвал происходящее «четкой, планомерной работой по получению судебного решения».

Ранее Петросян обратился с иском в Хамовнический суд Москвы с просьбой выписать 56-летнюю дочь Викторину Петросянц из однокомнатной квартиры на Ростовской набережной. Ранее он отсудил этот объект площадью 34 квадратных метра и у своей бывшей жены Елены Степаненко. Сама Викторина долгие годы живет с семьей в США.

Петросян подал в суд на проживающую в США дочь

СМИ сообщали, что суд отклонил первую версию иска из-за «процессуальных нарушений». Представители Петросяна предпримут еще одну попытку подать заявление.