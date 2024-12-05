Раскрыта причина антироссийского поведения Галкина*

Комик Максим Галкин* своими высказываниями о политической ситуации в мире явно отрабатывает «заказ от серьезного спонсора». Такое мнение «Комсомольской правде» высказал юморист Михаил Грушевский.

Максим Галкин* в 2022 году покинул Россию вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, и их общими детьми Гарри и Лизой. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

При этом Галкин* публично поддержал действия Израиля в секторе Газа. Однако признавал, что вынужден скрывать свое израильское гражданство при путешествиях по миру.

По мнению Михаила Грушевского, попытки Максима Галкина* выдать себя за отчаянного, смелого и бесстрашного рыцаря – «это брехня».

«На мой взгляд, идет чисто профессиональная, корпоративная отработка заказа от серьезного спонсора, который требует от него определенной идеологической линии. Ибо я никогда не поверю, что человек столь образованный, каким является господин Галкин*, может так однобоко препарировать сегодняшнюю реальность», - заявил он.

Грушевский уверен, что Галкин* «по определению» не может быть «законченным дураком», поэтому своей декларируемой позицией преследует определенные цели.

«Линия его поведения для меня говорит о профессиональной отработке определенного сценария», - заметил юморист.

Ранее Максим Галкин* выложил пост в годовщину нападения ХАМАС на Израиль, в котором скорбел о погибших в результате атаки.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.