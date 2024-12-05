Джордж Клуни спровоцировал слухи о разрыве с супругой

Голливудский актер Джордж Клуни спровоцировал слухи о расставании с женой Амаль. Об этом пишет издание Radar.

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По данным источника, предстоящие полгода звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» проведет на съемках в Нью-Йорке, пока его возлюбленная будет заниматься воспитанием детей в Великобритании. Подобное решение серьезно взволновало окружение пары, которое связало «временное расставание» с проблемами в отношениях.

Основной причиной для волнений стал тот факт, что Клуни является любящим отцом, который ни за что не решился на столь затяжную разлуку с детьми.

«Это заставило некоторых друзей задуматься, говорит ли это больше о состоянии их брака. Ходили разговоры о возможном разрыве. Как бы то ни было, следующие шесть месяцев станут временем испытаний для них обоих», — заявил информатор.

Предполагается, что артист будет навещать семью при первой возможности, однако пока что это кажется очень трудным из-за его графика. Помимо съемок он также будет принимать участие в постановке на Бродвее, которая будет идти до июня. Кроме того, в случае успеха нового проекта и его продления Клуни также будет вынужден задержаться в США.

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