Салтыкова объяснила, почему артисты повышают гонорары

Почти все артисты подняли гонорары за свои выступления, заявила певица Ирина Салтыкова.

На мероприятии Made in Russia она объяснила, что это вызвано целым рядом факторов, одним из которых является инфляция, сообщает корреспондент NEWS.ru.

«Ну я не знаю. С инфляцией. Со многими вещами», — сказала Салтыкова.

Ранее бывшая солистка «Блестящих», певица Юлия Ковальчук рассказала, что во время выступлений одновременно и певицей, и ведущей заказчику предоставляется скидка. Она с улыбкой назвала это предложение «Много опций». Исполнительница отметила, что так делает почти любой певец, совмещающий таким образом свою работу.

До этого экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина сообщила, что ПФР вдвое уменьшил ее пенсию, которая некоторое время составляла чуть более 16 тысяч рублей. Также артистку, по ее словам, оштрафовали на 50 тысяч рублей, вменив в вину получение «лишних» денег.

Актер Эммануил Виторган при этом ранее отказался назвать размер своей пенсии, но добавил, что всеми финансовыми вопросами в семье занимается его супруга Ирина Млодик. Сам он абсолютно ничего не понимает в этих делах, уточнил артист.