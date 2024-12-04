Актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщает издание "СтарХит".

По данным издания, Литвинову заметили в Столешниковом переулке в Москве. Артистка участвовала в фотосессии. В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж и раскритиковала спецоперацию России на Украине. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

В октябре Telegram-канал "Медиавойны" сообщил, что компания Литвиновой "Рида косметикс" терпит убытки второй год подряд.

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В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году "Рида косметикс" приносила владельцам 5,5 млн рублей прибыли.

В мае Рената Литвинова опубликовала фото певицы Земфиры на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.