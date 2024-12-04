Татьяна Васильева раскритиковала Лию Ахеджакову

Народная артистка РФ Татьяна Васильева прокомментировала новость о том, что актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!» после спектакля в США. Ее слова приводит «Абзац».

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По мнению Васильевой, ее коллега давно определилась со стороной, вследствие чего не стоит удивляться ее выпадам в адрес России.

«С ней уже ничего не сделаешь. Человек прославляет любимую страну – всё понятно. Ей пора бы уже убраться туда [на Украину]. Она в России надоела уже всем. Очень назойливый человек», – поделилась знаменитость.

Ранее мы писали, что Лия Ахеджакова, известная по роли в «Иронии судьбы» и других культовых фильмах, произнесла экстремистский лозунг после спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. Артистка получила от поклонников букет цветов, после чего произнесла проукраинский лозунг в ответ на благодарность от зрительницы за поддержку Украины.

Лия Ахеджакова произнесла украинский лозунг после концерта в США

В прошлом Ахеджакову просили проверить на спонсирование ВСУ, а сама она требовала заблокировать всех, кто писал ей гневные сообщения в соцсетях.

Также сообщалось, что врачи обнаружили у Лии Ахеджаковой воспаление седалищного нерва.