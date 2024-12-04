Звезда Comedy Club назвал гниющим российское сообщество комиков

Популярный комик, звезда шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили назвал гниющим российское стендап-комьюнити. На эту тему он порассуждал в беседе с юмористом Сергеем Матросовым, запись доступна на YouTube.

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Бебуришвили вспомнил, как в начале карьеры в стендапе стремился попасть в сообщество комиков.

«Потом я понял, что, когда ты пытаешься кому-то понравиться, это настолько тупо — хочешь себя искусственно интегрировать. Тем более стендап-комьюнити у нас, честно говоря, гниющее абсолютно», — высказался юморист.

По словам Бебуришвили, комики часто отзываются друг о друге за спиной в негативном ключе и критикуют коллег, с которыми выступают на одной сцене, у них за спиной.

«Мне кажется, что комьюнити дотеров менее токсично, чем русский стендап, потому что это вообще невыносимая история», — заключил он.

Ранее Бебуришвили рассказал, что поначалу зрители Comedy Club не принимали его. Также, по словам юмориста, коллеги по проекту иногда упрекали его за то, что в отличие от них он не играл в КВН и не прошел через множество связанных с этим сложностей.