Виктория Боня выпустила бракованную косметику

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выпустила в продажу бракованную косметику.

Боня уточнила, что речь идет о линейке карандашей для губ и глаз, которые поступили в продажу в начале ноября. Как оказалось, товар сделан с браком. Блогерша призналась, что «проплакала весь вечер из-за этого».

«Оказывается, в партии, которая пришла, у нас был брак, где-то 30%. Внутри стержня воздух, и, когда ты точишь карандаш, то он отделяется маленьким стержнем или крошится», — отметила телеведущая.

По словам Бони, она вынуждена приостановить продажи и отозвать бракованную партию. Она уверила, что ей важно доверие со стороны клиентов.

В декабре 2023 года Виктория Боня призналась, что хотела бы поработать с бизнесменом Илоном Маском. Она заявила, что желает сделать анимационный футуристичный проект, похожий на работы компании Disney. По ее словам, мультфильм можно сделать с Маском.

Боня также поставила перед собой цель стать самой влиятельной женщиной в мире, которая общается с главами стран «Большой семерки».