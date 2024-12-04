Сарик Андреасян оспаривает лишение его водительских прав после пьяной езды

Режиссёр, продюсер и сценарист Сарик Андреасян пытается оспорить решение суда о лишении его прав за езду в нетрезвом состоянии.

Жалобу Андреасяна рассматривал Мещанский суд. Сам режиссёр на заседание не приехал.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у защиты автора "Чикатило" и экранизации "Евгения Онегина" теперь новая версия: она утверждает, что Андреасян перепутал бутылку и отхлебнул алкоголь, полагая, что там минералка. Причём сделал он, заявил адвокат 40-летнего кинематографиста, уже после того, как его остановили сотрудники ДПС на Цветном бульваре.

При этом отмечается, что алкотестер тогда показал 0,84 промилле алкоголя в крови.

Ранее Сарик утверждал, что в тот момент был трезв и выпил бокал вина за сутки до этого. Однако теперь версия защиты изменилась.

Суд перенёс заседание на 13 декабря, когда будет выслушан ещё один понятой.

Андреасяна лишили прав на полтора года.