Сарик Андреасян оспаривает лишение его водительских прав после пьяной езды

Режиссер Сарик Андреасян пытается оспорить лишение его прав за пьяную езду. Защита выдвинула новую версию того, как алкоголь попал в его организм, пишет Telegram-канал Shot.

Ранее мировой суд на полтора года лишил Андреасяна водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Мещанском суде прошло рассмотрение жалобы Андреасяна на это решение. Сам режиссер на заседание не приехал, а его адвокаты заявили в суде, что их подзащитный случайно выпил алкоголь из «какой-то бутылки» уже после того, как его остановили сотрудники ДПС. По версии защиты, режиссер думал, что пьет минералку.

«Суд внимательно послушал все доводы адвокатов и перенес заседание на 13 декабря, чтобы послушать еще одного понятого, который был на месте в тот день», - отмечает канал.

При этом Shot напомнил, что ранее Андреасян заявлял, что в момент, когда его машину остановили полицейские, он был трезв, и выпил бокал вина за сутки до этого.