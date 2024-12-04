Кристина Асмус съехалась со своим возлюбленным спустя месяц отношений

Популярная актриса и бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус съехалась со своим новым возлюбленным российским продюсером Ильей Бурцом. Эту информацию рассказала близкая подруга артистки в среду, 4 декабря.

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Близкая подруга Асмус отметила, что пара познакомилась на вечеринке, после чего у них сразу же завязались отношения. Сейчас возлюбленные вместе, встречаться начали чуть больше месяца назад. Приняли решение съехать довольно быстро — почувствовали, что «созданы друг для друга».

Также утверждается, что дочь Кристины Асмус Анастасия, которая появилась в браке с Гариком Харламовым, «хорошо приняла нового мужчину мамы»

— Можно сказать, после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья, — цитирует слова подруги актрисы KP.RU.

До этого участник Comedy Club Гарик Харламов рассказал о причинах развода со своей второй женой актрисой Кристина Асмус. Пара жила вместе восемь лет.

Однако юморист успел снова жениться. Он и актриса Катерина Ковальчук уже сыграли свадьбу летом, 7 августа.