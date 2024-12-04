Певица Азиза 4 декабря дала показания в качестве свидетеля по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, сообщает Russia Today. Азиза заявила, что после отказа Талькова меняться очередью выступления в коридоре началась драка.

В драке принимали участие артисты, телохранители, а также концертный директор Талькова Валерий Шляфман. Певица отметила, что услышала шум и выбежала посмотреть, что происходит.

«Я увидела, что в конце коридора идет драка. Я этих людей не знала. <…> Такое, знаете, облако дыма было, впоследствии оказалось, что это от газового пистолета, оно как туман было», - рассказала артистка.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и стрельбу, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел.

Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Шляфман (сейчас живет в Израиле), который мог целиться в другого человека. Считается, что продюсер мог схватить выпавший у Малахова пистолет. Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.

Как отмечают «Известия», в суде Азиза рассказала, что попыталась остановить драку, набросив на одного из участников куртку, а Шляфман в тот момент бил Малахова ногами. Талькова певица не видела, она легла на спину своему телохранителю, чтобы защитить его.

Как отмечает газета со ссылкой на показания Азизы, затем Шляфман убежал в сторону гримерки с пистолетом, позже он покинул помещение уже без оружия. Девушки, находившиеся с ним в гримерке, рассказали певице, что продюсер положил пистолет в унитаз.

Азиза нашла оружие и отнесла его Малахову, зная, что пистолет принадлежал именно ему. Находясь в гримерке, певица услышала крики, что Тальков умер.