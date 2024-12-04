Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии

Певец Юрий Лоза признался в беседе с NEWS.ru, что экономит на продуктах питания из-за того, что его пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг.

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Лоза отметил, что лишен пенсионной надбавки, поскольку у него есть дополнительный доход. По словам композитора, только авторские выплаты и гонорары помогают ему не бедствовать.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил, что его государственное пособие составляет 50 тыс. рублей. Цирковой артист отметил, что за годы творческой деятельности принес «миллионные доходы» государству.

«Есть льготы — хорошо, спасибо. Но лучше бы платили достойно. Если б я не работал, не знаю, как бы жил», — признался Куклачев.

У Юрия Лозы тоже могла быть надбавка к пенсии, поскольку несколько лет назад артист подавал документы на присвоение ему звания заслуженного артиста России. В итоге Лозе выдали только почетную грамоту.

«Сведущие люди мне сказали, что дадут сразу после Алсу и Инны Маликовой. <...> А Инна Маликова, чтобы вы понимали, — это администратор третьего состава «Самоцветов». Ей дали, а я, выходит, не заслужил», — возмутился композитор.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась, что изначально получала пенсию в размере 16 тыс. рублей. Затем Пенсионный фонд России (ПФР) счел ее работающей пенсионеркой, сократил размер начислений в два раза и заставил вернуть 50 тыс. рублей.