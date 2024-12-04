Дочь Алсу публично обратилась к отцу после скандального развода родителей

Дочь певицы Алсу публично обратилась к отцу Яну Абрамову. Микелла призналась папе в любви, тем самым продемонстрировав, что ее отношение к нему не изменилось, несмотря на скандальный развод родителей.

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В личном блоге девочка опубликовала кадры, на которых пела песню Мэрайи Кэри «My all», пока ее отец аккомпанировал ей, сидя за роялем.

«Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за все», - написала в Сети Микелла.

Судя по всему, дочь не злится на отца за распад семьи и продолжает поддерживать с ним теплые отношения. К слову, Алсу делилась, что изо всех сил старалась не втягивать детей в скандалы и ограждать их от разборок родителей. Абрамов общается не только с Микеллой, но и с дочерью Сафиной, и с сыном Рафаэлем.

Напомним, что в суде официально развели Алсу и Абрамова, однако сейчас они продолжают делить совместно нажитое имущество, а это активы на 10 млрд рублей.

Ранее Лев Лещенко впервые озвучил причину развода Алсу с мужем.