У Гогена Солнцева вымогают деньги от имени пропавшей экс-жены

Шоумен Гоген Солнцев признался в беседе со «СтарХит», что его супруге Полине пришло письмо от Екатерины Терешкович с требованием выслать ей деньги.

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Жена Гогена Полина Давыдова — неродная дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году.

«Писали, что Катя какой-то катамаран разбила. Я говорю: «Полина — ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что считаю, это орудуют мошенники», — заявил Солнцев.

Шоумен поделился с изданием скриншотом сообщения, полученного Давыдовой от якобы «мамы» с неизвестного номера. В нем падчерицу просят выслать 6 тыс. дихрам (примерно 172 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») на криптокошелек.

Давыдова не смогла дозвониться по номеру. Гоген Солнцев выразил уверенность, что Терешкович либо уже нет в живых, либо она в плену.

«Я почти две тысячи баксов в воздух, точнее, мошенникам, бросать не собираюсь», — подытожил шоумен.

11 ноября Гоген Солнцев сообщил, что пенсионерка Екатерина Терешкович пропала в ОАЭ почти два месяца назад. Она улетела за границу на курсы вместе с подругами, но за границей все женщины перестали выходить на связь с родственниками.