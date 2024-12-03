Мачеха дочери Волочковой прокомментировала скандальные слова балерины

Жена бывшего мужа Анастасии Волочковой Елена Николаева прокомментировала скандальные слова балерины в адрес собственной дочери Ариадны. Об этом сообщает Woman.ru.

Напомним, что ранее Ариадна уехала жить к своему отцу Игорю Вдовину, который позже женился на Елене Николаевой. Как заявила Волочкова в своем интервью YouTube-шоу «PROжизнь», 19-летней девушке стало дискомфортно в доме отца после рождения в семье двух сыновей. По мнению Волочковой, Ариадна почувствовала, что «стала там чужим человеком».

Эти слова прокомментировала Николаева. По ее словам, Ариадна уехала жить к своему парню, а в их семье нет никаких проблем.

«Ариша таких слов, что лишняя, никогда не говорила ни мне, ни папе. Сейчас она не живет с нами, пробует строить личную жизнь. Она живет с парнем. Это нормальный шаг для взрослой девушки, у них любовь. Мы порой видимся, часто не получается. Ариша живет далеко от центра, но иногда приезжает в гости. Она хорошо ладит с братьями», — заявила она.

Помимо этого Николаева добавила, что не знакома с Волочковой, и не воспринимает слова балерины всерьез.

«Смущает какая-то тотальная вульгарность. Мне казалось, что балерины — это такие красивые люди, которые пропитаны музыкой, статью и движениями. И этот опыт сопровождает их всю жизнь. Но, предлагая комментировать все те слова, которые она якобы говорит, — это одновременно предложение опуститься на какой-то недопустимый уровень», — добавила она.

Ранее Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна съехала от отца из-за рождения братьев.