Никас Сафронов раскрыл, как получает «прибавку» к пенсии в 300 тысяч рублей

Художник Никас Сафронов сообщил NEWS.ru, что зарабатывает на жизнь творческими проектами и не помнит точную сумму своей официальной пенсии, однако он получает к ней прибавку за счет различных гонораров. В частности художника часто приглашают в качестве эксперта телевизионных шоу, а также выступать с лекциями и мастер-классами на частных площадках.

Гонорары, по его словам, могут составлять от 300 тысяч и до миллиона.

Гонорары бывают и 300 тысяч, и 400, и миллион... Часть жертвую на благотворительность. Скажем, передал деньги бабушке, которую ударили в Ульяновске, помог ребенку из Сибири, сбитому машиной <...>. Понятно, что всем не могу помочь. Но кому могу, тому помогаю, — поделился Сафронов.

Он затруднился назвать точную цифру своей пенсии, пояснив, что она составляет «что-то в районе 20 тысяч рублей». Эти деньги, по его словам, приходят на банковский счет, помощница художника тратит их на оплату аренды мастерской. Сафронов добавил, что в творческой среде все, кто имеет силы и возможности, стараются работать, поскольку на официальную пенсию «не разгуляешься».

Встретил сегодня [Сергея] Шакурова, который летел на съемки. Ему 82 и работает вовсю, как говорится, волка ноги кормят. Что я и делаю, пока я в тренде — работаю, не покладая рук, — подытожил художник.

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