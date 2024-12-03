Рудковская высказалась о МакSим, которая поборола алкогольную зависимость

Прошлым летом певица МакSим впервые рассказала о своей алкогольной зависимости и сообщила, что проходит курс лечения. После артистка постепенно раскрывала, с чем ей пришлось столкнуться: она говорила, что ложилась в рехаб несколько раз, кроме того, ее кодировали разными способами, которые на ней не сработали. Реакция публики и коллег Марины (настоящее имя певицы) удивила: публика горячо ее поддержала и поблагодарила за открытость.

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Не осталась в стороне и Яна Рудковская, которая в своем телеграм-канале отреагировала на недавнее откровение МакSим — о том, что ей помог Бог.

«Нужно очень много смелости и твердости духа, чтобы признаться в разрушающей себя и близких зависимости. Как это сделала Максим», — написала звездный продюсер. Она подчеркнула, что поддерживает артистку, и добавила, что она выглядит шикарно.

Напомним, что Марина призналась в зависимости после того, как вышла на сцену. Сейчас она может с гордостью сказать, что больше не зависима.