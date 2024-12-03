У Лепса возникли проблемы с голосом

Певец Григорий Лепс рассказал о проблемах с голосом из-за большого количества концертов. В настоящее время артист пытается как можно быстрее его восстановить.

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Об этом узнал сайт mk.ru.

Лепс посетил светское мероприятие, хотя признается – его не вдохновляют такие события. Певец ходит только к друзьям. И в этот раз артист не смог отказать.

Певец предпочитает находиться дома. Лепс называет себя «домоседом».

В последнее время у него возникли проблемы с голосовым аппаратом. Исполнитель обратился к врачам – ему помогают специально обученные люди.

«Плохие новости есть: не очень хорошо работает голосовой аппарат. Потому что у меня много работы», - поделился музыкант.

В декабре певцу надо быть в полной форме – у него предстоит много работы.

Ранее Лепс рассказал, что подготовил «небольшой, но весомый» подарок для 18-летней Авроры Кибы и ее семьи.