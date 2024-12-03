Натали готова раскрыть тайну смерти мужа

В 2023 году певица Натали похоронила мужа Александра Рудина. Все это время она не давала интервью и оплакивала супруга. Однако исполнительница, наконец, оказалась готова поговорить о кончине возлюбленного. Тайну его смерти она раскрыла телеведущей Лере Кудрявцевой.

© Passion.ru

Натали призналась, что никогда в жизни не думала о похоронах любимого человека, поэтому произошедшее она переживала очень тяжело.

«Могла бы назвать это адом при жизни», - подчеркнула певица.

В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Натали заявила, что сразу готова перейти к главной тайне. По ее словам, она бы не смогла никому об этом рассказать, кроме Леры.

«Я раскрою все свои секреты и главный секрет. Это то, чем я сейчас живу, но я готова рассказать все как было. Это первое интервью. И именно с тобой. Ты, я знаю, сильная, мудрая и сама многое пережила», - поделилась Натали.

Отметим, что певица подтвердила — ее муж совершил самоубийство. А другие откровения артистки зрители услышат 7 декабря.

Ранее Натали призналась, что обратилась за помощью к психологам.