Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении

Певец Роман Билык, лидер группы «Звери», один раз едва не пострадал на выступлении музыкального коллектива в городе Шахты. В артиста полетели бутылки за то, как он выглядит, передает Kp.ru.

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Роман выступил вместе с группой на одном из местных фестивалей. После мероприятия к певцу подошли слушатели. Им не понравилось, как выглядит музыкант. У него в то время были длинные волосы.

Затем возмущенные люди стали метать бутылки в Зверя и его коллег. По словам Романа, он вместе с другими членами группы укрылся в автобусе.

«Меня быстро в автобус и поняли, что надо уезжать. И нам в автобус кидали бутылки в окна, но мы успели уехать», — вспомнил музыкант.

Ранее сообщалось, что администрация Твери отменила концерт группы «Звери» из-за позиции по СВО. Минувшим летом выступление коллектива уже отменяли в Санкт-Петербурге.