Наталья Сенчукова раскрыла, что вызывает у нее волнение

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что испытывает тремор перед концертами.

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По словам артистки, все приходит с опытом, но даже бывалые исполнители волнуются перед своими номерами.

«Артист волнуется, потому что мы выходим на публику и должны подарить ей все свое внутреннее прекрасное настроение. Как побороть тремор? Никак. Вы выходите на сцену, и все. Даже когда болеешь, у тебя насморк, ты выходишь на сцену, и все проходит», — сказала Наталья на фестивале «Легенды Ретро FM 2024».

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