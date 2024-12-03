Джеффри «Мантас» Данн покинул группу Venom Inc.

Джеффри «Мантас» Данн, известный как гитарист оригинального состава метал-группы Venom, объявил об уходе из коллектива Venom Inc., который он основал в 2015 году вместе с другими участниками своего первого бэнда.

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Данн опубликовал заявление в своих соцсетях. В нем он рассказал, что последние месяцы были «невероятно трудными» для него. Одним из недавних тяжелых событий для него стала смерть кота Спуки. В сообщении музыкант также напомнил о втором сердечном приступе, перенесенном им в апреле этого года.

"Очевидно, что мое здоровье и благополучие имеют первостепенное значение для меня и моей семьи, однако есть и более личные проблемы, которые повлияли на мое решение", - Джеффри «Мантас» Данн гитарист.

Гитарист также отметил, что больше не будет играть на концертах Venom Inc..

Однако в конце заявления Данн добавил, что продолжит выпускать новую музыку.

Ранее несколько участников As I Lay Dying друг за другом покинули группу. Несмотря на это, фронтмен коллектива Тим Ламбезис заявил, что бэнд продолжит свое существование.