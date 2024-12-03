Певица Ирина Нельсон призналась, что о группе REFLEX мог выйти кинофильм

Вокалистка REFLEX Ирина Нельсон рассказала, что о группе мог появиться кинофильм. В 2020-м вышел роман-автобиография «Люблю», и уже были найдены сценаристы под проект.

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Однако различные события не дали воплотиться этим планам.

«Сами знаете, турбулентность. И мы этот проект отложили, но обязательно к нему вернемся», — добавила Ирина на фестивале «Легенды Ретро FM 2024».

Певица также напомнила, что в этом году проекту REFLEX исполняется 25 лет: «Для меня это просто кусок истории, кусок жизни… И впереди у меня еще много-много проектов».

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