Екатерина Шпица призналась в безответной любви

Актриса Екатерина Шпица призналась, что в школе страдала от безответной любви. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Шпицы, в 13 лет она влюбилась в 19-летнего юношу, который не ответил на ее чувства. У него на тот момент уже была девушка.

«Он был не школьник. Он был меня несколько старше. И это была пропасть, конечно!» — вспоминает звезда.

Шпица отметила, что тяжело переживала отказ, однако считает, что безответная первая любовь пошла ей на пользу и ее не надо обесценивать.

«Это в любом случае взращивает дух, волю в какой-то степени», — рассуждает она.

Сейчас, предполагает Шпица, этот мужчина вряд ли жалеет, что не обратил внимание на юную влюбленную, поскольку, уверена она, статус и талант не гарантируют любви.

Накануне актриса Вероника Мохирева, которая сыграла роль Алисы Шумаковой в сериале «Молодежка. Новая смена», призналась, что участие в проекте позволило ей вспомнить свои студенческие годы и свою первую любовь.