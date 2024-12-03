В конце мая этого года российская певица, телеведущая и актриса Алсу подала на развод. Исполнительница хита «Зимний сон» пожелала разорвать свои отношения с бизнесменом Яном Абрамовым. Разборки некогда возлюбленных наделали тогда немало шума в Сети. Ситуацию, впрочем, активно обсуждают и по сей день.

Публика ждала, когда громкий развод прокомментирует давний друг семьи Алсу — Лев Лещенко. Он с детства знаком с певицей и не раз выступал с ней на сцене. В минувшую субботу, 30 ноября, с народным артистом РСФСР удалось пообщаться журналистам издания «СтарХит». В беседе с ними исполнитель хита «Прощай» впервые поделился своим мнением о взаимоотношениях Алсу и Яна Абрамова.

«Я стараюсь быть в стороне от таких ситуаций. Но в случае с Алсу… Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем… Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений. Такое бывает. Зашли в тупик», — процитировали артиста представители прессы.

Лев Лещенко также отметил, что у певицы сейчас появилось свободное время, которое она активно посвящает работе. 82-летнему артисту сложно судить о том, кто в этой всей ситуации прав, а кто виноват. Тем не менее он, разумеется, встал на сторону Алсу.