Киркоров скинул 5 миллионов

С наступлением декабря подготовка к новогодним праздникам становится активнее. Вот и звезды стали четче формулировать свои запросы от заказчиков.

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«Король» эстрады Филипп Киркоров изначально за выступление на новогоднем корпоративе просил 15 миллионов рублей. Но такой ценник оттолкнул заказчиков, поэтому аппетиты пришлось убавить. Теперь Киркоров за выступление на частном мероприятии просит 10 миллионов рублей.

Примерно такой же гонорар у Леонида Агутина. Его выступление на частном мероприятии стоит от 8 до 10 миллионов рублей. И, вероятно, заработает в этом сезоне он куда больше, чем поп-король. Как рассказывает «Вечерней Москве» концертный директор Сергей Лавров, у исполнителя хита «Босоногий мальчик» график расписан до января.

Количеством выступлений берет и «Комбинация».

— Они сначала задрали ценник в надежде, что их будут хапать, как Киркорова, но потом поняли, что не берут. Хотели 3 миллиона рублей, потом 2,5, сейчас работают за 1,5. Я думаю, что они нашли свое соотношение «цена-качество» и работы у них достаточно, — отмечает Лавров.

Наряду с «Комбинацией» появился спрос и на творчество Шуры. Обычно за выступление он просит от 2 миллионов. В новогодние праздники ценник увеличится в два раза. В «топ» ретрозвезд вошел и Кай Метов. Артист очень востребован, и в обычное время его ценник варьируется от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. В Новый год, конечно же, этот гонорар стоит умножать на два.

Неплохо заработают и комики. Например, Павел Воля в новогодние праздники готов выступить не менее чем за 5,5 миллиона рублей. Его коллега по цеху Гарик Харламов прайс выставил чуть-чуть скромнее. За выступление на корпоративе он берет от 2 миллионов рублей.

А вот у знаменитого патриота Ярослава Дронова (SHAMAN) дела стали идти хуже. Заказы есть, но не так много, как у того же Леонида Агутина. Все меньше желающих платить более 11 миллионов рублей за то, чтобы услышать хиты певца.